Израиль обстрелял сектор Газа: есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Армия обороны Израиля подвергла артобстрелу блокпост бригады "Иззедина аль-Кассама" (боевое крыло движения ХАМАС) в одном из северных районов блокированного сектора Газа. В результате обстрела погибли двое палестинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
Как сообщили в Минздраве Палестины, тела погибших доставлены в больницу Индонезия в Газе.
Бригада "Иззедина аль-Кассама" сообщила, что погибшими в результате артобстрела являются Ахмед Мерджан и Абдульхафиз ас-Силави.
В то же время власти Израиля сообщили, что израильские военные подверглись обстрелу со стороны Газы, вслед за чем танк ВС Израиля открыл огонь по блокпосту бригад "Иззедина аль-Кассама" на севере Газы.
Напомним, в воскресенье в результате обстрела ВВС Израиля поселка Бейт-Лахия в секторе Газа пострадали два палестинца.