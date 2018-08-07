Ізраїль обстріляв сектор Газа: є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Армія оборони Ізраїлю піддала артобстрілу блокпост бригади "Іззедіна аль-Кассама" (бойове крило руху ХАМАС) в одному з північних районів блокованого сектора Газа. В результаті обстрілу загинули двоє палестинців. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Палестини, тіла загиблих доставлені в лікарню Індонезія в Газі.
Бригада "Іззедіна аль-Кассама" повідомила, що загиблими в результаті артобстрілу є Ахмед Мерджан і Абдульхафіз ас-Сілаві.
У той же час влада Ізраїлю повідомила, що ізраїльські військові зазнали обстрілу з боку Гази, слідом за чим танк ВС Ізраїлю відкрив вогонь по блокпосту бригад "Іззедіна аль-Кассама" на півночі Гази.
Нагадаємо, в неділю в результаті обстрілу ВПС Ізраїлю селища Бейт-Лахия в секторі Газа постраждали двоє палестинців.