Израиль накрыла жара
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Сегодня в Израиле солнечно и жарко. В среду повышение температуры в стране станет более заметным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на israelinfo.
В четверг будет очень тепло, на побережье горячий восточный ветер. Средиземное море нагреется до 25 градусов.
Жара немного отступит в пятницу, но температуры будут выше среднесезонных.
Во вторник в Иерусалиме — 30 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе — 27, в Цфате — 31, Беер-Шеве — 34, Эйлате и на Мертвом море — 40.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на первый день лета.