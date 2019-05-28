Ізраїль накрила спека
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Сьогодні в Ізраїлі сонячно та спекотно. У середу підвищення температури в країні стане більш помітним. Про це повідомляє УНН з посиланням на israelinfo.
У четвер буде дуже тепло, на узбережжі гарячий східний вітер. Середземне море нагріється до 25 градусів.
Спека трохи відступить в п'ятницю, але температури будуть вище середньосезонних.
У вівторок в Єрусалимі - 30 градусів, в Тель-Авіві і Хайфі - 27, в Цфате - 31, Беер-Шеві - 34, Ейлаті і на Мертвому морі - 40.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на перший день літа .