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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 53784 просмотра

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7 марта, 08:52 • 118565 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110618 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137059 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144512 просмотра

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6 марта, 17:07 • 130072 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Израиль атаковал цель в Сирии в ответ на атаку

Израиль атаковал цель в Сирии в ответ на атаку

Киев  •  УНН

 • 8042 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала пусковую установку в Сирии в ответ на запуск ракет по израильскому истребителю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Вооруженных сил Израиля в Twitter.

"Ранее сегодня израильский истребитель подвергся обстрелу со стороны Сирии во время рутинного полета на севере страны", — говорится в сообщении.

В ответ ЦАХАЛ атаковал пусковую установку. "ЦАХАЛ серьезно относится к любой угрозе его самолетам и действует в их защиту", — добавили военные.

Сирийское правительственное агентство SANA в свою очередь со ссылкой на источник в военном ведомстве сообщило об ударе Израиля по "одному из сирийских военных объектов" в провинции Кунейтра. По данным сирийского агентства, в результате атаки один солдат был убит, еще один ранен. SANA сообщала, что при ракетном ударе была уничтожена одна единица военной техники.

Напомним, сирийские ПВО перехватили несколько израильских ракет в районе города Масьяф в провинции Хама.

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