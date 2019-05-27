Израиль атаковал цель в Сирии в ответ на атаку
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала пусковую установку в Сирии в ответ на запуск ракет по израильскому истребителю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Вооруженных сил Израиля в Twitter.
"Ранее сегодня израильский истребитель подвергся обстрелу со стороны Сирии во время рутинного полета на севере страны", — говорится в сообщении.
В ответ ЦАХАЛ атаковал пусковую установку. "ЦАХАЛ серьезно относится к любой угрозе его самолетам и действует в их защиту", — добавили военные.
Сирийское правительственное агентство SANA в свою очередь со ссылкой на источник в военном ведомстве сообщило об ударе Израиля по "одному из сирийских военных объектов" в провинции Кунейтра. По данным сирийского агентства, в результате атаки один солдат был убит, еще один ранен. SANA сообщала, что при ракетном ударе была уничтожена одна единица военной техники.
Напомним, сирийские ПВО перехватили несколько израильских ракет в районе города Масьяф в провинции Хама.