Ізраїль атакував ціль у Сирії у відповідь на атаку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакувала пускову установку в Сирії у відповідь на запуск ракет по ізраїльському винищувачу. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Збройних сил Ізраїлю в Twitter.
"Раніше сьогодні ізраїльський винищувач зазнав обстрілу з боку Сирії під час рутинного польоту на півночі країни", - йдеться в повідомленні.
У відповідь ЦАХАЛ атакував пускову установку. "ЦАХАЛ серйозно ставиться до будь-якій загрозі його літакам і діє в їх захист", - додали військові.
Сирійське урядове агентство SANA в свою чергу з посиланням на джерело у військовому відомстві повідомило про удар Ізраїлю по "одному з сирійських військових об'єктів" в провінції Кунейтра. За даними сирійського агентства, в результаті атаки один солдат був убитий, ще один поранений. SANA повідомляла, що під час ракетного удару була знищена одна одиниця військової техніки.
Нагадаємо, сирійські ППО перехопили декілька ізраїльських ракет в районі міста Масьяф в провінції Хама.