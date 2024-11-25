Израильское правительство запретило госучреждениям сотрудничать с газетой Haaretz
Киев • УНН
Правительство Израиля запретило государственным организациям покупать рекламные площади в газете Haaretz. Решение принято из-за публикаций, которые, по мнению властей, подрывают легитимность государства и его право на защиту.
Правительство Израиля запретило государственным организациям сотрудничать с газетой Haaretz. Об этом сообщает Haaretz, передает УНН.
Детали
По информации, все государственные организации не должны совершать покупки рекламных площадей в этом издании. Это решение, предложенное министром связи Шломо Кархом, стало реакцией на многочисленные редакционные публикации, которые, по мнению правительства, подрывают легитимность Израиля и его право на защиту.
Как сообщает газета Haaretz, правительство критикует статьи, в которых рассматриваются действия израильских вооруженных сил, в частности в северной части Газы. Издание неоднократно публиковало материалы, где обвиняли вооруженные силы в участии в этнической чистке, что стало основной причиной для принятия такого решения правительством Израиля.
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