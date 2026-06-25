Израильские компании ведут переговоры о масштабном сносе зданий в секторе Газа

Израильские компании начали переговоры о масштабном сносе разрушенных зданий и вывозе завалов в секторе Газа в рамках возможной будущей реконструкции территории. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Jerusalem Post, пишет УНН.

Детали

По данным издания, план предусматривает переработку значительной части строительного мусора во вторичные материалы, а также вывоз части завалов. Некоторые районы Газы могут быть полностью расчищены для последующего строительства жилья.

В службе безопасности предупреждают о рисках

Собеседник издания в службе безопасности назвал переговоры беспрецедентными по масштабам, но выразил обеспокоенность их темпами. По его словам, реализация таких планов до разоружения ХАМАС и демилитаризации сектора Газа может иметь более широкие последствия для безопасности.

При таких темпах не останется другого выбора, кроме как возобновить боевые действия, чтобы разоружить его и ликвидировать его подземную инфраструктуру – сказал представитель службы безопасности.

В то же время официального подтверждения начала реализации этих планов со стороны правительства Израиля пока не обнародовано.

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