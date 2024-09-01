Израиль заявляет об обнаружении неизвестных тел в Газе

Израильские военные обнаружили несколько тел в Газе во время боевых действий и сейчас проводят процедуру их извлечения и идентификации, что может занять несколько часов. Власти призвали общественность воздержаться от распространения слухов относительно личностей погибших. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Президент США Джо Байден подтвердил, что его команда контактирует с израильскими официальными лицами, которые подтвердили обнаружение тел в Газе. Он отметил, что пока не может назвать точное количество тел или их идентифицировать.

По данным министерства здравоохранения Газы, с 7 октября в результате израильской военной операции в Секторе Газа погибли по меньшей мере 40,691 палестинец, а 94,060 получили ранения.

Война началась после атаки палестинской исламистской группы ХАМАС на Израиль, в результате которой погибли 1,200 человек и было взято около 250 заложников, согласно данным израильской стороны.

В субботу произошли столкновения между израильскими войсками и палестинскими боевиками в оккупированном Западном берегу, когда Израиль продолжал военную операцию в городе Дженин. Сотни израильских военных совершают рейды со среды, что является одной из крупнейших операций в этом регионе за последние месяцы.

Джозеф Байден, общаясь с журналистами в Рехобот-Бич, штат Делавэр, выразил оптимизм относительно достижения соглашения о прекращении огня для остановки конфликта.

«Я думаю, что мы на грани достижения соглашения», - сказал Байден. «Время закончить эту войну». Он добавил, что переговоры продолжаются, и все стороны согласились с основными принципами соглашения.

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