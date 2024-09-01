Ізраїль заявляє про виявлення невідомих тіл у Газі
Київ • УНН
Ізраїльські військові знайшли кілька тіл у Газі та проводять їх ідентифікацію. Президент США Джо Байден висловив оптимізм щодо досягнення угоди про припинення вогню для зупинення конфлікту.
Ізраїльські військові виявили кілька тіл у Газі під час бойових дій і зараз проводять процедуру їх вилучення та ідентифікації, що може тривати кілька годин. Влада закликала громадськість утриматися від поширення чуток щодо особистостей загиблих. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Президент США Джо Байден підтвердив, що його команда контактує з ізраїльськими офіційними особами, які підтвердили виявлення тіл у Газі. Він зазначив, що поки не може назвати точну кількість тіл або їх ідентифікувати.
За даними міністерства охорони здоров’я Гази, з 7 жовтня внаслідок ізраїльської військової операції в Секторі Гази загинуло щонайменше 40,691 палестинець, а 94,060 отримали поранення.
Війна розпочалася після атаки палестинської ісламістської групи ХАМАС на Ізраїль, внаслідок якої загинули 1,200 осіб та було взято близько 250 заручників, згідно з даними ізраїльської сторони.
У суботу відбулися сутички між ізраїльськими військами та палестинськими бойовиками в окупованому Західному березі, коли Ізраїль продовжував військову операцію в місті Дженін. Сотні ізраїльських військових здійснюють рейди з середи, що є однією з найбільших операцій в цьому регіоні за останні місяці.
Джозеф Байден, спілкуючись з журналістами в Рехобот-Біч, штат Делавер, висловив оптимізм щодо досягнення угоди про припинення вогню для зупинення конфлікту.
"Я думаю, що ми на межі досягнення угоди", — сказав Байден. "Час закінчити цю війну". Він додав, що переговори тривають, і всі сторони погодилися з основними принципами угоди.
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