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Ізраїль заявляє про виявлення невідомих тіл у Газі

Ізраїль заявляє про виявлення невідомих тіл у Газі

Київ • УНН

 • 110528 перегляди

Ізраїльські військові знайшли кілька тіл у Газі та проводять їх ідентифікацію. Президент США Джо Байден висловив оптимізм щодо досягнення угоди про припинення вогню для зупинення конфлікту.

Ізраїльські військові виявили кілька тіл у Газі під час бойових дій і зараз проводять процедуру їх вилучення та ідентифікації, що може тривати кілька годин. Влада закликала громадськість утриматися від поширення чуток щодо особистостей загиблих. Про це пише Reuters, передає УНН

Деталі 

Президент США Джо Байден підтвердив, що його команда контактує з ізраїльськими офіційними особами, які підтвердили виявлення тіл у Газі. Він зазначив, що поки не може назвати точну кількість тіл або їх ідентифікувати.

За даними міністерства охорони здоров’я Гази, з 7 жовтня внаслідок ізраїльської військової операції в Секторі Гази загинуло щонайменше 40,691 палестинець, а 94,060 отримали поранення.

Війна розпочалася після атаки палестинської ісламістської групи ХАМАС на Ізраїль, внаслідок якої загинули 1,200 осіб та було взято близько 250 заручників, згідно з даними ізраїльської сторони.

У суботу відбулися сутички між ізраїльськими військами та палестинськими бойовиками в окупованому Західному березі, коли Ізраїль продовжував військову операцію в місті Дженін. Сотні ізраїльських військових здійснюють рейди з середи, що є однією з найбільших операцій в цьому регіоні за останні місяці.

Джозеф Байден, спілкуючись з журналістами в Рехобот-Біч, штат Делавер, висловив оптимізм щодо досягнення угоди про припинення вогню для зупинення конфлікту.

"Я думаю, що ми на межі досягнення угоди", — сказав Байден. "Час закінчити цю війну". Він додав, що переговори тривають, і всі сторони погодилися з основними принципами угоди.

Ізраїль та ХАМАС домовились про перемир'я для вакцинації в Газі30.08.24, 06:51 • 88679 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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