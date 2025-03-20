Израиль возобновил наземную операцию в Газе для создания буферной зоны
Киев • УНН
ЦАХАЛ возобновил наземную операцию в секторе Газа с целью создания буферной зоны. Операция сопровождается авиаударами и возобновлением контроля над коридором Нецарим.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила наземную операцию в секторе Газа, контролируемом террористическим движением ХАМАС. Целью является создание ограниченной буферной зоны между северной и южной частью прибрежной полосы, заявила в среду, 19 марта. Об этом сообщает израильская армейская пресс-служба, пишет УНН.
Целенаправленные наземные операции в центральной части сектора Газа и на его юге" последовали за массированными авиаударами Израиля по прибрежной зоне, начавшимися в ночь на 18 марта и фактически положившими конец режиму прекращения огня, действовавшему с января
Среди прочего в рамках наступления был восстановлен контроль над частью так называемого коридора Нецарим, который разделяет северную и южную части сектора Газа. Израильские военные продвинулись до середины стратегически важного коридора, отмечается далее.
Армия обороны Израиля продолжит действовать против террористических организаций в секторе Газа для защиты граждан Государства Израиль
Напомним
Как ранее писал УНН премьер Израиля заявил о возобновлении боевых действий против ХАМАС в Газе. Он подчеркнул, что Израиль продолжит борьбу для достижения военных целей.