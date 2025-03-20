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Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

Київ • УНН

 • 122776 перегляди

ЦАХАЛ відновив наземну операцію у секторі Газа з метою створення буферної зони. Операція супроводжується авіаударами та відновленням контролю над коридором Нецарим.

Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) відновила наземну операцію у секторі Газа, контрольованому терористичним рухом ХАМАС. Метою є створення обмеженої буферної зони між північною та південною частиною прибережної смуги, заявила у середу, 19 березня. Про це повідомляє ізраїльська армійська прес-служба, пише УНН.

Цілеспрямовані наземні операції в центральній частині сектора Газа і на його півдні" пішли за масованими авіаударами Ізраїлю по прибережній зоні, що почалися в ніч на 18 березня і фактично поклали край режиму припинення вогню, що діяв з січня

- зазначив ЦАХАЛ.

Серед іншого в рамках наступу було відновлено контроль над частиною так званого коридору Нецарим, який розділяє північну та південну частини сектора Газа. Ізраїльські військові просунулися до середини стратегічно важливого коридору, зазначається далі.

Армія оборони Ізраїлю продовжить діяти проти терористичних організацій у секторі Газа для захисту громадян Держави Ізраїль

- наголосили у ЦАХАЛ.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН прем'єр Ізраїлю заявив про відновлення бойових дій проти ХАМАС у Газі. Він наголосив, що Ізраїль продовжить боротьбу для досягнення військових цілей.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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