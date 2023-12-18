Израиль, Катар и Бахрейн: глава Пентагона начал турне по странам Ближнего Востока
Министр обороны США Ллойд Остин посетит ряд стран Ближнего Востока с целью укрепления дипломатических связей и обсуждения вопросов региональной безопасности, в том числе снижения напряженности в Газе. Во время своего турне он также обсудит морскую агрессию со стороны йеменских повстанцев-хуситов.
ЦАХАЛ предупреждает, что будет бороться с "Хезболлой", поскольку ливанская группировка атакует территорию Израиля
ЦАХАЛ планирует военную операцию на юге Ливана в ответ на атаки Хезболлы оттуда, что создает риск эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Трое военных погибли в ДТП во Львовской области, начато производство - ГБР
Во Львовской области в результате столкновения автомобиля с грузовиком погибли трое военнослужащих и одно гражданское лицо; ГБР расследует ДТП.
У Израиля и ХАМАСа есть препятствия для достижения перемирия - Reuters
Израиль и ХАМАС ведут переговоры о прекращении огня и освобождении заложников, но имеют разногласия по условиям достижения договоренностей.
Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка
Эксперт рассказала о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка.
Более тысячи россиян депортируют из Латвии за несоблюдение условий проживания
Более 1000 россиян в Латвии грозит депортация из-за невыполнения условий, необходимых для продолжения их пребывания в стране. Глава миграционной службы Латвии Майра Розе отметила, что многие из них все еще пытаются получить вид на жительство.
Из-за непогоды без света частично 183 населенных пункта, графики отключений не предусматриваются - Минэнерго
183 населенных пункта в Украине частично обесточены из-за непогоды; отключений не планируется.
С начала вторжения рф пиротехники обезвредили более 462 тысяч взрывоопасных предметов - ГСЧС
С начала российского вторжения пиротехники ГСЧС обезвредили более 462 000 взрывоопасных предметов на площади более 112 000 гектаров.
Украинские спецназовцы уничтожили российский "Солнцепёк" на левом берегу Херсона
Украинские спецназовцы уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А в Херсонской области после того, как она атаковала украинские позиции. Уничтожение было задокументировано видео с беспилотника.
В случае сильных морозов не прогнозируются блэкауты - Галущенко
Министр энергетики Украины Герман Галущенко уверяет, что сильные морозы не приведут к отключению электроэнергии, объясняя возможные отключения обстрелами или стихийными бедствиями.