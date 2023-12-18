Израиль, Катар и Бахрейн: глава Пентагона начал турне по странам Ближнего Востока

Министр обороны США Ллойд Остин начал свое многодневное турне по странам Ближнего Востока. Ожидается, что вскоре глава Пентагона встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом со ссылкой на The New York Times, передает УНН.

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Отмечается, что накануне Остин посетит Кувейт и Бахрейн. Накануне министр обороны США выразил соболезнования семье скончавшегося эмира Кувейта, шейха Навафа аль-Ахмеда ас-Сабаха.

Его Высочество шейх Наваф был ценным партнёром и другом Соединённых Штатов, который демонстрировал стойкую преданность дипломатии и стремился ослабить напряжённость на Ближнем Востоке - говорится в заявлении Остина.

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Впоследствии он прибудет в Израиль, чтобы обсудить с военным руководством страны возможное сокращение интенсивных наземных операций и воздушных ударов в секторе Газа.

Дополнение

Кроме Кувейта, Бахрейна и Израиля, министр обороны США также планирует посетить американских военных, дислоцированных в Катаре.

В Бахрейне Остин собирается посетить Центральное командование военно-морских сил США, сообщили в Пентагоне. Визит будет посвящен усилиям по созыву многосторонних коалиций для ответа на "агрессию на море" со стороны йеменских хуситов, которые угрожают всему мировому судоходству.

Напомним,

Йеменская группировка хуситов атаковала два грузовых судна в Красном море: в одно из них попал беспилотник, а в другое - баллистическая ракета. Официальный представитель США подтвердил, что судно под либерийским флагом подверглось удару, что привело к пожарам.

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