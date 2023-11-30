Израиль и ХАМАС продлили перемирие

Гент-Заря: где смотреть матч пятого тура Лиги конференций, кто фаворит букмекеров

Сегодня в матче пятого тура Лиги конференций Заря на выезде сыграет с бельгийским Гентом. Для того, чтобы сохранить минимальные шансы на плей-офф, украинской команде обязательно надо побеждать.