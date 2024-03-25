Израильские войска оцепили еще две больницы в Газе

Израильские ВС оцепили еще две больницы в секторе Газа. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Ситуация в Газе становится еще более напряженной, поскольку израильские войска окружили еще две больницы в секторе.

Согласно сообщению Общества Красного Полумесяца Палестины (PRCS),

больница Аль-Амаль и больница Насера на юге Газы оцеплены.

PRCS также отметила, что их команды, которые находились там, находятся в опасности и не могут свободно двигаться.

На данный момент все наши команды находятся в чрезвычайной опасности и вообще не могут двигаться. Они также не могут похоронить тело нашего коллеги Амира Абу Айши во дворе больницы - с сообщением Общества Красного Полумесяца Палестины.

Напомним,

18 марта 2024 года ВС Израиля совершили атаку на район больницы Аль-Шифа в секторе Газа. Ведь, по их информации, эта больница использовалась высокопоставленными представителями экстремистской организации ХАМАС.

Позже войска ЦАХАЛ проинформировали, что задержали примерно 480 террористов, связанных с террористическими организациями ХАМАС в больнице Аль-Шифа.

Армия обороны Израиля нанесла удар по больнице Аль-Шифа в Газе