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Изнасиловал и убил женщину и ее 13-летнюю дочь - житомирянина приговорили к пожизненному заключению

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Прокуроры доказали законность пожизненного заключения для жителя Житомира, который в 2021 году убил мать и ее несовершеннолетнюю дочь. Преступник изнасиловал женщину, ограбил ее, нанес многочисленные ножевые ранения и поджег квартиру.

Изнасиловал и убил женщину и ее 13-летнюю дочь - житомирянина приговорили к пожизненному заключению
Фото: Офис Генерального прокурора

Прокуроры Офиса Генерального прокурора в Верховном Суде доказали законность и обоснованность приговора жителю Житомира, которого приговорили к пожизненному лишению свободы за умышленное убийство молодой женщины и ее несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Преступление произошло в сентябре 2021 года в Житомире. 23-летний мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, проследовал за женщиной, возвращавшейся домой, дождался, когда она зайдет в квартиру, и проник внутрь.

Впоследствии злоумышленник изнасиловал женщину, завладел ее ювелирными изделиями, а затем нанес матери и ее 13-летней дочери многочисленные ножевые ранения. Далее он поджег квартиру с целью скрыть следы преступления, а затем сбежал.

Во время суда мужчина заявлял о якобы причастности к убийству другого лица и всячески пытался избежать ответственности. Но ювенальные прокуроры опровергли эту версию и предоставили суду доказательства, подтвердившие его вину.

Злоумышленника признали виновным в умышленном убийстве двух лиц, в том числе малолетнего ребенка, совершенном из корыстных побуждений, умышленном уничтожении имущества, разбое, незаконном завладении транспортным средством и изнасиловании. Суд назначил ему пожизненное лишение свободы.

Напомним

Суд на Черкащине признал виновным 37-летнего мужчину в изнасиловании собственной малолетней дочери и преступлениях, связанных с детской порнографией. Вышеуказанные преступления предусмотрены ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 153, ч. 2 ст. 155, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статей предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.

Евгений Устименко

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