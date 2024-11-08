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Избиение мужчины в Полтаве с участием правоохранителя: в деле может появиться дополнительный эпизод

Киев  •  УНН

11:48 • 2010 просмотра

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В деле об избиении мужчины в ресторане Полтавы с участием правоохранителя может появиться дополнительный эпизод, правоохранители будут проводить дополнительные судмедэкспертизы.

В деле об избиении мужчины в ресторане в Полтаве с участием правоохранителя может появиться дополнительный эпизод. Об этом сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

Будут проводиться дополнительные судмедэкспертизы и на основании, в частности, общения с потерпевшим не исключаем, что в этом уголовном производстве появится дополнительный эпизод, а подозреваемым будут объявлены дополнительные подозрения за совершенные ими правонарушения

- сказала Сапьян.

На вопрос, все ли началось с сексуальных домогательств к девушке, Сапьян ответила: "Как все было и саму хронологию событий, я думаю мы с вами сможем обсудить после того, как будут опрошены все участники этих позорных событий".

Напомним

6 ноября в Полтаве между посетителями ресторана произошел конфликт, в результате которого телесные повреждения получил один из мужчин. У пострадавшего сломан нос, сотрясение мозга и кровь в почках. Инцидент произошел после того, как мужчины приставали к девушке, а ее парень вступился за нее.

ГБР задержало трех фигурантов, которые избили пострадавшего. По словам Татьяны Сапьян, им сообщено о подозрении.

Среди фигурантов - полицейский одного из районных подразделений области, а также местные "авторитеты". На период служебного расследования полицейский, который находился на месте во время конфликта, отстранен от исполнения служебных обязанностей.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
poltavaПолтава