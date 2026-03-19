Из-за вражеских атак часть трех областей без света и ранен энергетик, до 21 часа - графики
Киев • УНН
Из-за атак рф без света остались части Запорожской, Харьковской и Сумской областей. По всей Украине до 21:00 действуют графики отключений энергии.
Вражеские атаки оставили без электроснабжения часть жителей в трех областях Украины, ранен энергетик, сегодня до 21 часа по всей стране графики отключений света, сообщили в Минэнерго в четверг, пишет УНН.
"В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Запорожской, Харьковской и Сумской областях временно остается без электроснабжения. В результате атаки на энергообъект "Запорожьеоблэнерго" один из работников компании получил ранения. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили в Минэнерго.
Энергетики, как указано, работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов.
"Сегодня, с 08:00 до 21:00 во всех регионах Украины будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений для всех категорий потребителей", - отметили в Минэнерго.
Потребителей призвали по возможности экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.
