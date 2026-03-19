18 марта, 17:22
Украинцы с 20 марта смогут получить кешбэк на топливо
18 марта, 16:52
Новолуние 19 марта: что означает и как правильно провести этот период
18 марта, 16:35
Первый успешный кейс экстрадиции гражданина рф по запросу Украины - Генпрокурор Кравченко о решении польского суда по Бутягину
18 марта, 11:56
Гривна начала укрепляться - что будет дальше с национальной валютой
18 марта, 11:12
рф проводит ИПСО против венгров на Закарпатье – СБУ разоблачила схему с угрозами
18 марта, 09:39
Интерсити между Киевом и Харьковом временно ограничат, планируют восстановить до конца марта - Укрзализныця
18 марта, 09:19
Politico: Трамп стремится использовать мирные переговоры по войне рф против Украины для противодействия Китаю
18 марта, 07:35
В ЕС перед саммитом предприняли еще одну попытку заставить Орбана разблокировать €90 млрд кредита Украине - что известно
17 марта, 22:26
Это вопрос уважения и этики: SOWA о выступлениях без гонорара
17 марта, 20:08
Евросоюз неофициально открыл все шесть переговорных кластеров для Украины - Кос
Из-за вражеских атак часть трех областей без света и ранен энергетик, до 21 часа - графики

Киев • УНН

 • 1036 просмотра

Из-за атак рф без света остались части Запорожской, Харьковской и Сумской областей. По всей Украине до 21:00 действуют графики отключений энергии.

Вражеские атаки оставили без электроснабжения часть жителей в трех областях Украины, ранен энергетик, сегодня до 21 часа по всей стране графики отключений света, сообщили в Минэнерго в четверг, пишет УНН.

Вражеские атаки

"В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Запорожской, Харьковской и Сумской областях временно остается без электроснабжения. В результате атаки на энергообъект "Запорожьеоблэнерго" один из работников компании получил ранения. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили в Минэнерго.

Энергетики, как указано, работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов.

"Сегодня, с 08:00 до 21:00 во всех регионах Украины будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений для всех категорий потребителей", - отметили в Минэнерго.

Потребителей призвали по возможности экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Юлия Шрамко

