Из-за утренней атаки рф на Киев 7 человек пострадали, двое погибли - мэр
Киев • УНН
В результате утреннего вражеского удара по Киеву погибли два человека, семеро получили ранения. Трое пострадавших находятся в больнице, четверо получили медицинскую помощь на месте.
В результате утреннего вражеского удара по Киеву погибли два человека, семеро пострадали, обновил данные мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.
Семь человек пострадали и двое погибли в результате утренней атаки врагов на столицу. Троих пострадавших госпитализировали, четырем медики оказали помощь на месте
Атака БПЛА на Киев: уже 7 пострадавших, среди них - две беременные женщины1 янв. 2025, 09:25 • 14995 просмотров