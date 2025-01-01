Из-за утренней атаки рф на Киев 7 человек пострадали, двое погибли - мэр

В результате утреннего вражеского удара по Киеву погибли два человека, семеро пострадали, обновил данные мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

Семь человек пострадали и двое погибли в результате утренней атаки врагов на столицу. Троих пострадавших госпитализировали, четырем медики оказали помощь на месте - написал Кличко.

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