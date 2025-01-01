Через ранкову атаку рф на Київ 7 людей постраждали, двоє загинули - мер
Київ • УНН
Внаслідок ранкового ворожого удару по Києву загинуло двоє людей, семеро отримали поранення. Троє постраждалих перебувають у лікарні, четверо отримали медичну допомогу на місці.
Внаслідок ранкового ворожого удару по Києву загинуло двоє людей, семеро постраждали, оновив дані мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.
Семеро людей постраждали та двоє загинули в результаті ранкової атаки вороги на столицю. Трьох постраждалих госпіталізували, чотирьом медики надали допомогу на місці
Атака БПЛА на Київ: вже 7 постраждалих, серед них - дві вагітні жінки01.01.25, 11:25 • 26449 переглядiв