Через ранкову атаку рф на Київ 7 людей постраждали, двоє загинули - мер

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Внаслідок ранкового ворожого удару по Києву загинуло двоє людей, семеро отримали поранення. Троє постраждалих перебувають у лікарні, четверо отримали медичну допомогу на місці.

Внаслідок ранкового ворожого удару по Києву загинуло двоє людей, семеро постраждали, оновив дані мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

Семеро людей постраждали та двоє загинули в результаті ранкової атаки вороги на столицю. Трьох постраждалих госпіталізували, чотирьом медики надали допомогу на місці

- написав Кличко.

Атака БПЛА на Київ: вже 7 постраждалих, серед них - дві вагітні жінки01.01.25, 11:25 • 26449 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКиїв

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