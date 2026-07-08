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Из-за российского удара по многоэтажке в Харькове растет количество пострадавших

Киев • УНН

 • 3358 просмотра

В Немышлянском районе Харькова в результате ракетного удара по пятиэтажному дому пострадали 23 человека, погибли двое. Среди раненых четверо детей, один мужчина в тяжелом состоянии в больнице.

Из-за российского удара по многоэтажке в Харькове растет количество пострадавших
t.me/synegubov

В Харькове в результате вражеского ракетного удара по пятиэтажному жилому дому известно уже о 23 пострадавших, среди них 4 детей, двое человек погибли, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях, пишет УНН.

Количество пострадавших в Немышлянском районе возросло до 23 человек

- написал Синегубов.

По его данным, 16 человек получили ранения, в том числе юноши 17, 16, 3 лет и 12-летняя девочка. В больнице в настоящее время находятся пятеро человек, один мужчина – в тяжелом состоянии, в операционной. Еще 7 пострадавших получили острую реакцию на стресс, им оказали медицинскую помощь на месте.

"Погибли двое человек примерно 60-летнего возраста, их данные уточняются", - указал глава ОВА.

В доме, по его словам, частично разрушен пятый этаж, рядом повреждены 2 автомобиля. В еще одном месте попадания загорелась хозяйственная постройка на площади 40 кв. м, ее уже локализовали.

Ракетная атака рф на Харьков унесла жизни двух человек, 20 пострадавших08.07.26, 10:27 • 3036 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине