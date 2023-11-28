Из-за непогоды в Украине погибли 10 человек, пострадали 23 человека - МВД
Киев • УНН
По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, непогода в Украине привела к 10 погибшим и 23 пострадавшим, в том числе двух детей. Спасательные работы продолжаются, дороги расчищают, а пострадавшие регионы реагируют на перебои в электроснабжении.
По состоянию на 8:30 вторника в результате снегопада и сильного ветра в Украине погибли 10 человек. Еще 23 человека пострадали, среди них есть дети. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, пишет УНН.
В результате осложнения погодных условий погибли 10 человек - в Одесской, Харьковской областях, Николаевской области и в Киеве. 23 человека пострадали, среди них есть 2 ребенка. На государственном и региональном уровнях функционируют штабы по ликвидации последствий непогоды
Одесская область: подразделения ГСЧС привлекались к помощи 254 раза. Отбуксировано 849 автомобилей, в том числе 24 автобуса и 17 автомобилей экстренной помощи. Оказана помощь 2498 людям, в том числе 162 детям. 5 человек из-за непогоды погибли, еще 15 - пострадали. На участках дорог М-05 и М-15 организовано движение в реверсном режиме, указал Клименко.
Николаевская область: спасатели выезжали на вызовы 66 раз, отбуксировали 144 автомобили. На некоторых отрезках дорог движение остается затрудненным. На Николаевской области 2 человека погибли, еще 2 - пострадали.
По словам Клименко, 8 автодорог на Николаевщине и Кировоградщине остаются перекрытыми для движения. Обесточены 411 населенных пунктов в 11 областях. Всего отбуксировано из заносов 1530 транспортных средств.
Ранее
Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сообщал, что из-за непогоды в Украине погибли пять человек, еще 19 пострадали.
Из-за непогоды в Украине погибли 10 человек, пострадали 23 человека - МВД
По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, непогода в Украине привела к 10 погибшим и 23 пострадавшим, в том числе двух детей. Спасательные работы продолжаются, дороги расчищают, а пострадавшие регионы реагируют на перебои в электроснабжении.
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