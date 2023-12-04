Из-за больших потерь оккупанты строят новый госпиталь в оккупированном Крыму - Центр сопротивления

российские захватчики из-за больших потерь строят новый госпиталь во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Госпиталь строят в Севастополе. Он должен быть рассчитан на 150 человек, а сдать его в эксплуатацию планируют к весне 2024 года, но он не решит проблему, ведь потери враг гораздо больше, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что оккупанты и в дальнейшем будут использовать гражданскую инфраструктуру и ограничивать право местных жителей на получение медицинской помощи. помощи.

Напомним

Как писал УНН, в оккупированном Крыму из-за большого количества раненых военных, захватчики ограничивают доступ к лекарствам гражданскому населению.

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