Из-за атаки рф в Тернопольской области поврежден промышленный объект, на Прикарпатье целились по критической инфраструктуре: ГСЧС показала ликвидацию последствий
Киев • УНН
В Тернопольской области поврежден промышленный объект, на Прикарпатье - объекты критической инфраструктуры. Спасатели ликвидировали пожары, пострадавших нет.
В Тернопольской области в результате ракетной атаки рф поврежден промышленный объект, возник масштабный пожар, а на Прикарпатье враг атаковал объекты критической инфраструктуры, возникшие пожары ликвидированы, сообщили в ГСЧС Украины, показав фото ликвидации атак рф, пишет УНН.
Детали
Сегодня утром, 13 декабря, российские войска совершили очередной массированный обстрел территории Украины. Спасатели ликвидировали последствия российских атак в Тернопольской и Ивано-Франковской области.
"В частности на Тернопольщине в результате ракетного удара поврежден промышленный объект. Возник масштабный пожар. К ликвидации последствий чрезвычайного происшествия привлекались 57 спасателей и 16 единиц техники", - отметили в ГСЧС в соцсетях.
"На Прикарпатье враг атаковал объекты критической инфраструктуры. Благодаря оперативной работе спасателей пожары, вызванные обстрелом, были быстро ликвидированы. В разных районах области работают мобильно-оперативные группы ГСЧС, которые оценивают последствия падения обломков", - указали в ведомстве.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
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