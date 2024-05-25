Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу
Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
Из Волчанска за день эвакуировали 6 человек, но еще около 50 остается в городе - ОВА
Глава СБУ: оснащенный РСЗО дрон "Sea Baby" может работать как по морским, так и наземным целям
Прорыв врага в Харьковской области: ГБР расследует действия командования 125 бригады
В Одессе вечером произошла массовая стычка: уже отреагировали в полиции и ТЦК, в последнем отрицают участие их представителей
Вертолет премьера Армении совершил аварийную посадку
Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детейЭксклюзив
Литва депортировала россиянина из-за угрозы государственной безопасности
Удар по центру связи армии рф под Алуштой: появились спутниковые снимки последствий
Взрыв ориентировочно на северных окраинах Чернигова - ГВА
Зеленский сказал, какими военными жертвами закончился для оккупантов "прорыв в направлении Харькова"
Популярные
В захваченной Евпатории произошли взрывы
Враг трижды обстрелял Николаевскую область, потерь нет
Ночной обстрел Харькова: городской голова сообщает уточненную информацию
Войска врага 342 раза обстреляли 7 населенных пунктов Запорожской область - ОВА
Охранника харьковского парфюмерного магазина посадили на 5 лет за пособничество оккупантам
Публикации
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"Эксклюзив
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридорЭксклюзив
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
Из Волчанска за день эвакуировали 6 человек, но еще около 50 остается в городе - ОВА
Вчера 6 пострадавших были эвакуированы из Волчанска Харьковской области, где могут оставаться еще около 50 человек, а в целом из опасных районов Харьковской области было эвакуировано около 100 человек, таким образом, общее количество эвакуированных превысило 11 000 человек.
Глава СБУ: оснащенный РСЗО дрон "Sea Baby" может работать как по морским, так и наземным целям
Морской беспилотник Sea Baby, оснащенный системой залпового огня «Град», используется Службой безопасности Украины для поражения наземных целей в прибрежной зоне и для прямого огневого контакта на море.
Прорыв врага в Харьковской области: ГБР расследует действия командования 125 бригады
Прорыв врага в Харьковской области: ГБР расследует действия командования 125 бригады.
В Одессе вечером произошла массовая стычка: уже отреагировали в полиции и ТЦК, в последнем отрицают участие их представителей
В ТЦК и полиции отреагировали на драку в Одессе. В центре комплектования отрицают участие их представителей.
Вертолет премьера Армении совершил аварийную посадку
Вертолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна совершил вынужденную посадку на стадионе Ванадзора из-за плохих погодных условий, когда он направлялся в Ташир.
Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
Несмотря на весну и окончание сезона гриппа, в Украине продолжают регистрироваться тяжелые случаи гриппа, требующие госпитализации у детей.
Литва депортировала россиянина из-за угрозы государственной безопасности
Гражданин россии был депортирован из Литвы 24 мая за создание угрозы государственной безопасности.
Удар по центру связи армии рф под Алуштой: появились спутниковые снимки последствий
Спутниковые снимки подтверждают удар по российскому военному объекту связи во временно оккупированном Крыму.
Взрыв ориентировочно на северных окраинах Чернигова - ГВА
На северных окраинах Чернигова, Украина, произошел взрыв, что заставило власти призвать жителей оставаться в укрытиях и избегать съемки и публикации фотографий инцидента.
Зеленский сказал, какими военными жертвами закончился для оккупантов "прорыв в направлении Харькова"
Продвижение российских оккупантов в Харьков две недели назад привело к тому, что соотношение военных потерь украинцев к россиянам составило 1:8, что свидетельствует о пренебрежении Путина к человеческой жизни, заявил президент Зеленский.