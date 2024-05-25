Из Волчанска за день эвакуировали 6 человек, но еще около 50 остается в городе - ОВА

За вчерашний день из Волчанска в Харьковской области эвакуировали 6 человек, которые имели различной степени ранения. В городе еще может находиться около 50 человек. Всего за вчера из опасных районов Харьковщины, включая Волчанск, вывезли около 100 человек, а в целом уже было эвакуировано более 11 тыс. человек. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона в субботу, передает УНН.

Детали

«Вчера из Волчанска вывезли 6 человек. Все они имели различной степени ранения, потому что фактически оккупанты уже используют наших гражданских, как живой щит. Поэтому эвакуация затруднена именно из Волчанска, однако она продолжается. По нашей информации, то еще в том городе находится около 50 человек", - сказал Синегубов.

Он добавил, что по Липецкому направлению и по Богодуховскому продолжается эвакуация, но она не такая активная, как была в первые часы российской агрессии.

«За вчера мы вывезли из этих направлений, включая Волчанск, около 100 человек. В целом нами уже было эвакуировано более 11 тыс. человек из этих опасных направлений", - добавил Синегубов.

Напомним,

С начала принудительной эвакуации детей на Харьковщине, уже около 70 семей вывезли за пределы опасной, они будут находиться в Харькове.