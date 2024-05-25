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Із Вовчанська за день евакуювали 6 людей, але ще близько 50 залишається у місті - ОВА

Із Вовчанська за день евакуювали 6 людей, але ще близько 50 залишається у місті - ОВА

Київ • УНН

 • 27148 перегляди

Вчора 6 постраждалих було евакуйовано з Вовчанська Харківської області, де можуть залишатися ще близько 50 осіб, а загалом з небезпечних районів Харківської області було евакуйовано близько 100 осіб, таким чином, загальна кількість евакуйованих перевищила 11 000 осіб.

За вчорашній день із Вовчанська у Харківській області евакуювали 6 людей, які мали різного ступеня поранення. У місті ще може перебувати близько 50 людей. Загалом за вчора з небезпечних районів Харківщини, включаючи Вовчанськ, вивезли близько 100 людей, а в цілому вже було евакуйовано більше ніж 11 тис. людей. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону у суботу, передає УНН.

Деталі

"Вчора із Вовчанська вивезли 6 людей. Всі вони мали різного ступеня поранення, тому що фактично окупант вже використовують наших цивільних, як живий щит. Тому евакуація ускладнена саме із Вовчанська, однак вона продовжується. За нашою інформацією, то ще у тому місті перебуває близько 50 людей", - сказав Синєгубов.

Він додав, що по Липецькому напрямку та по Богодухівському триває евакуація, але вона не така активна, як була у перші години російської агресії.

"За вчора ми вивезли з цих напрямків, включаючи Вовчанськ, близько 100 людей. В цілому нами вже було евакуйовано більше ніж 11 тис. людей із цих небезпечних напрямків", - додав Синєгубов.

Нагадаємо

З початку примусової евакуації дітей на Харківщині, вже близько 70 сімей вивезли за межі небезпечної, вони перебуватимуть у Харкові.

Павло Башинський

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