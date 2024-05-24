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Синєгубов про примусову евакуацію дітей із прикордоння Харківщини: "ми вивезли вже близько 70 сімей"

Синєгубов про примусову евакуацію дітей із прикордоння Харківщини: "ми вивезли вже близько 70 сімей"

Київ • УНН

 • 13130 перегляди

Близько 70 сімей з дітьми вже евакуйовано з прикордонної зони Харківської області до Харкова в рамках вимушеної евакуації, з планами переселити їх в інші регіони заради безпеки.

З початку примусової евакуації дітей на Харківщині, вже близько 70 сімей вивезли за межі небезпечної, вони перебуватимуть у Харкові. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Ми вивезли вже близько 70 сімей. Евакуація триває за планом. Дітей ми евакуйовуємо у супроводі опікунів, або з тими хто ними піклується. З початку вони перебуватимуть у місті Харків, однак вже є певні домовленості з іншими областями де ці діти будуть перебувати,

- каже Синєгубов.

Деталі

За його словами, безпека дітей - це їхня відповідальність, адже вони мають певний державний статус та захист.

Він також розповів, що у 2022 році, через стрімку окупацію Харківщини, близько 50 сімей виїхали на територію росії.

Нагадаємо

Понад 200 осіб було евакуйовано з Вовчанського та Липецького районів вчора, попри уповільнений темп, в результаті чого загальна кількість евакуйованих склала 10 990 осіб, але під час евакуації в результаті ворожого обстрілу загинув співробітник міліції.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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