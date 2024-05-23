Наразі темпи евакуації зменшились, однак все одно вчора було вивезено більше 200 людей – Синєгубов
Київ • УНН
Понад 200 осіб було евакуйовано з Вовчанського та Липецького районів вчора, незважаючи на уповільнений темп, в результаті чого загальна кількість евакуйованих склала 10 990 осіб, але під час евакуації в результаті ворожого обстрілу загинув співробітник міліції.
Незважаючи на уповільнення темпів евакуації, вчора з Вовчанського та Липецького районів евакуювали понад 200 людей, загалом вже вивезено 10 990 осіб. В ході евакуацій ворожий обстріл призвів до смерті працівника поліції. Про це заявив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає УНН.
За словами Синєгубова, у Вовчанську тривають активні бойові дії та вуличні бої. ЗСУ намагається витіснити ворога, евакуація проходить але повільно.
Наразі темпи евакуації зменшились, однак все одно вчора було вивезено більше 200 людей лише з Липецького та Вовчанського напрямків. Наразі евакуйовано 10990 людей
Також він розповів, що вчора під час евакуаційний заходів загинув працівник поліції, внаслідок прямого влучання ворожої артилерії по поліцейській автівці.
Нагадаємо
Щонайменше чотири людини загинули і ще двоє зникли після того, як російська армія завдала щонайменше 15 ударів по Харкову, за попередніми даними.