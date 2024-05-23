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Наразі темпи евакуації зменшились, однак все одно вчора було вивезено більше 200 людей – Синєгубов

Наразі темпи евакуації зменшились, однак все одно вчора було вивезено більше 200 людей – Синєгубов

Київ • УНН

 • 13587 перегляди

Понад 200 осіб було евакуйовано з Вовчанського та Липецького районів вчора, незважаючи на уповільнений темп, в результаті чого загальна кількість евакуйованих склала 10 990 осіб, але під час евакуації в результаті ворожого обстрілу загинув співробітник міліції.

Незважаючи на уповільнення темпів евакуації, вчора з Вовчанського та Липецького районів евакуювали понад 200 людей, загалом вже вивезено 10 990 осіб. В ході евакуацій ворожий обстріл призвів до смерті працівника поліції. Про це заявив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

За словами Синєгубова, у Вовчанську тривають активні бойові дії та вуличні бої. ЗСУ намагається витіснити ворога, евакуація проходить але повільно.

Наразі темпи евакуації зменшились, однак все одно вчора було вивезено більше 200 людей лише з Липецького та Вовчанського напрямків. Наразі евакуйовано 10990 людей

- зазначив він.

Також він розповів, що вчора під час евакуаційний заходів загинув працівник поліції, внаслідок прямого влучання ворожої артилерії по поліцейській автівці.

Нагадаємо

Щонайменше чотири людини загинули і ще двоє зникли після того, як російська армія завдала щонайменше 15 ударів по Харкову, за попередніми даними.  

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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