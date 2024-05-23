Сейчас темпы эвакуации уменьшились, однако все равно вчера было вывезено более 200 человек - Синегубов

Несмотря на замедление темпов эвакуации, вчера из Волчанского и Липецкого районов эвакуировали более 200 человек, всего уже вывезено 10 990 человек. В ходе эвакуаций вражеский обстрел привел к смерти работника полиции. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

По словам Синегубова, в Волчанске продолжаются активные боевые действия и уличные бои. ВСУ пытается вытеснить врага, эвакуация проходит но медленно.

Сейчас темпы эвакуации уменьшились, однако все равно вчера было вывезено более 200 человек только с Липецкого и Волчанского направлений. Сейчас эвакуировано 10990 человек - отметил он.

Также он рассказал, что вчера во время эвакуационных мероприятий погиб работник полиции, в результате прямого попадания вражеской артиллерии по полицейской машине.

Напомним,

По меньшей мере четыре человека погибли и еще двое пропали после того, как российская армия нанесла по меньшей мере 15 ударов по Харькову, по предварительным данным.