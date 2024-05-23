Атака рф на Харків забрала життя 4 людей, ще 2 шукають

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Щонайменше чотири людини загинули і ще двоє зникли після того, як російська армія завдала щонайменше 15 ударів по Харкову, за попередніми даними.

Щонайменше чотири людини загинули і ще двоє зникли після того, як російська армія завдала щонайменше 15 ударів по Харкову, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

За попередніми даними, внаслідок удару по Харкову чотири людини загинули. Місцезнаходження ще двох осіб встановлюють. Армія рф завдала щонайменше 15 ударів!

- написав Синєгубов у Telegram.

Ворог навіть близько не досяг цілей, які планував на Харківщині - Юсов23.05.24, 11:37 • 19114 переглядiв

Юлія Шрамко

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