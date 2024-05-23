Атака рф на Харків забрала життя 4 людей, ще 2 шукають
Київ • УНН
Щонайменше чотири людини загинули і ще двоє зникли після того, як російська армія завдала щонайменше 15 ударів по Харкову, за попередніми даними.
Щонайменше чотири людини загинули і ще двоє зникли після того, як російська армія завдала щонайменше 15 ударів по Харкову, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
За попередніми даними, внаслідок удару по Харкову чотири людини загинули. Місцезнаходження ще двох осіб встановлюють. Армія рф завдала щонайменше 15 ударів!
Ворог навіть близько не досяг цілей, які планував на Харківщині - Юсов23.05.24, 11:37 • 19114 переглядiв