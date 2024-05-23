Атака рф на Харьков унесла жизни 4 человек, еще 2 ищут

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
kharkivХарьков
Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
  •  59881 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
  •  134433 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  136168 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
22 мая 2024, 08:20  •  133306 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
22 мая 2024, 08:18  •  114286 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  120874 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  117178 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120543 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113867 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104816 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Новости по теме
Атака рф на Харьков унесла жизни 4 человек, еще 2 ищут

Атака рф на Харьков унесла жизни 4 человек, еще 2 ищут

  •  3431 просмотра
Великобритания направляет Украине военный пакет на более 217 млн евро для усиления воздушной и морской обороны

Великобритания направляет Украине военный пакет на более 217 млн евро для усиления воздушной и морской обороны

  •  4598 просмотра
Рада провалила законопроект об особенностях назначения судей во время военного положения

Рада провалила законопроект об особенностях назначения судей во время военного положения

  •  3343 просмотра
Ситуация на Сумщине хорошо известна, а также планы и ресурсы врага - ГУР

Ситуация на Сумщине хорошо известна, а также планы и ресурсы врага - ГУР

  •  5096 просмотра
В Болгарии решили прекратить деятельность объединений, которых подозревают в разжигании межнациональной розни

В Болгарии решили прекратить деятельность объединений, которых подозревают в разжигании межнациональной розни

  •  4189 просмотра
Парламент назначил еще одного судью в Конституционный Суд

Парламент назначил еще одного судью в Конституционный Суд

  •  4535 просмотра
В Охматдете успешно пересадили почки двум подросткам от посмертного донора

В Охматдете успешно пересадили почки двум подросткам от посмертного донора

  •  5105 просмотра
В Харькове на месте удара рф обнаружен еще один погибший - мэр

В Харькове на месте удара рф обнаружен еще один погибший - мэр

  •  8134 просмотра
Враг даже близко не достиг целей, которые планировал на Харьковщине - Юсов

Враг даже близко не достиг целей, которые планировал на Харьковщине - Юсов

  •  7811 просмотра
Дела Майдана: о подозрении сообщили экс-командиру взвода и трем сотрудникам севастопольского «Беркута»

Дела Майдана: о подозрении сообщили экс-командиру взвода и трем сотрудникам севастопольского «Беркута»

  •  6647 просмотра

Популярные

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

  •  124254 просмотра
23 мая: Всемирный день черепахи, Международный день Шардоне

23 мая: Всемирный день черепахи, Международный день Шардоне

  •  118499 просмотра
Украина получила новые танки Leopard и системы ПВО от Испании: Умеров призывает к еще большей поддержке

Украина получила новые танки Leopard и системы ПВО от Испании: Умеров призывает к еще большей поддержке

  •  115944 просмотра
Диверсия в Смоленске: АТЕШ ослабил систему ПВО вс рф

Диверсия в Смоленске: АТЕШ ослабил систему ПВО вс рф

  •  115325 просмотра
На Херсонщине фермеры вынуждены платить 10-15% дани коллаборационистам за продажу урожая

На Херсонщине фермеры вынуждены платить 10-15% дани коллаборационистам за продажу урожая

  •  102452 просмотра

Публикации

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

  •  124254 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

22 мая 2024, 06:00  •  175713 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  275841 просмотра
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

20 мая 2024, 08:03  •  260558 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  452704 просмотра

Атака рф на Харьков унесла жизни 4 человек, еще 2 ищут

По меньшей мере четыре человека погибли и еще двое пропали после того, как российская армия нанесла по меньшей мере 15 ударов по Харькову, по предварительным данным.

Война •   •  3431 просмотра
Атака рф на Харьков унесла жизни 4 человек, еще 2 ищут

Великобритания направляет Украине военный пакет на более 217 млн евро для усиления воздушной и морской обороны

Великобритания направляет Украине пакет военной помощи на сумму более 217 миллионов евро для усиления ее воздушной и морской обороны, включая радары ПВО, радиолокационные приманки, системы радиоэлектронной борьбы, малые катера и разведывательные беспилотники.

Война •   •  4598 просмотра
Великобритания направляет Украине военный пакет на более 217 млн евро для усиления воздушной и морской обороны

Рада провалила законопроект об особенностях назначения судей во время военного положения

Верховная Рада Украины не смогла принять законопроект № 9439 об особенностях назначения судей в условиях военного положения, который позволил бы Президенту влиять на отбор кандидатов на должности судей на основе информации от силовых структур.

политика •   •  3343 просмотра
Рада провалила законопроект об особенностях назначения судей во время военного положения

Ситуация на Сумщине хорошо известна, а также планы и ресурсы врага - ГУР

Украинская разведка хорошо информирована о ситуации в Сумской области, планах и ресурсах противника, но не фиксирует достаточных сил врага для наступления, хотя незначительные действия не исключены.

Война •   •  5096 просмотра
Ситуация на Сумщине хорошо известна, а также планы и ресурсы врага - ГУР

В Болгарии решили прекратить деятельность объединений, которых подозревают в разжигании межнациональной розни

Болгария решила прекратить деятельность двух ассоциаций, обвиненных в разжигании межнациональной розни и призывах к изменению конституционного строя через пропаганду в социальных сетях и военизированную подготовку.

Новости Мира •   •  4189 просмотра
В Болгарии решили прекратить деятельность объединений, которых подозревают в разжигании межнациональной розни

Парламент назначил еще одного судью в Конституционный Суд

Парламент 276 голосами назначил Сергея Ризныка судьей Конституционного Суда.

политика •   •  4535 просмотра
Парламент назначил еще одного судью в Конституционный Суд

В Охматдете успешно пересадили почки двум подросткам от посмертного донора

Двум подросткам, в возрасте 11 и 16 лет, в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" в Украине успешно пересадили почку от посмертного донора.

Общество •   •  5105 просмотра
В Охматдете успешно пересадили почки двум подросткам от посмертного донора

В Харькове на месте удара рф обнаружен еще один погибший - мэр

Еще одно тело найдено на месте российского ракетного удара в Харькове, что увеличило количество погибших до двух.

Война •   •  8134 просмотра
В Харькове на месте удара рф обнаружен еще один погибший - мэр

Враг даже близко не достиг целей, которые планировал на Харьковщине - Юсов

россияне, отправившие 50-тысячное войско к северной границе Харьковской области, даже не приблизились к достижению запланированных целей благодаря действиям украинских сил безопасности и обороны.

Война •   •  7811 просмотра
Враг даже близко не достиг целей, которые планировал на Харьковщине - Юсов

Дела Майдана: о подозрении сообщили экс-командиру взвода и трем сотрудникам севастопольского «Беркута»

Бывшему командиру взвода севастопольского «Беркута» и трем офицерам сообщено о подозрении за содействие в государственной измене.

Криминал и ЧП •   •  6647 просмотра
Дела Майдана: о подозрении сообщили экс-командиру взвода и трем сотрудникам севастопольского «Беркута»