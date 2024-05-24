Синегубов о принудительной эвакуации детей из приграничья Харьковщины: "мы вывезли уже около 70 семей"

С начала принудительной эвакуации детей на Харьковщине, уже около 70 семей вывезли за пределы опасной, они будут находиться в Харькове. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Мы вывезли уже около 70 семей. Эвакуация продолжается по плану. Детей мы эвакуируем в сопровождении опекунов, или с теми, кто ими занимается. С начала они будут находиться в городе Харьков, однако уже есть определенные договоренности с другими областями где эти дети будут находиться, - говорит Синегубов.

Детали

По его словам, безопасность детей - это их ответственность, ведь они имеют определенный государственный статус и защиту.

Он также рассказал, что в 2022 году, из-за стремительной оккупации Харьковщины, около 50 семей выехали на территорию россии.

Напомним

Более 200 человек было эвакуировано из Волчанского и Липецкого районов вчера, несмотря на замедленный темп, в результате чего общее количество эвакуированных составило 10 990 человек, но во время эвакуации в результате вражеского обстрела погиб сотрудник милиции.