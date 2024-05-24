Синегубов о принудительной эвакуации детей из приграничья Харьковщины: "мы вывезли уже около 70 семей"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
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"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

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Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
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Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

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Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
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Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

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"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
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"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
  •  99184 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

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"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
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"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
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россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

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Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
23 мая 2024, 09:55  •  123377 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

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23 мая 2024, 08:25  •  129352 просмотра

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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  199044 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

22 мая 2024, 06:00  •  237766 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  335878 просмотра

Синегубов о принудительной эвакуации детей из приграничья Харьковщины: "мы вывезли уже около 70 семей"

Около 70 семей с детьми уже эвакуированы из приграничной зоны Харьковской области в Харьков в рамках вынужденной эвакуации, с планами переселить их в другие регионы ради безопасности.

Общество •   •  5829 просмотра
Синегубов о принудительной эвакуации детей из приграничья Харьковщины: "мы вывезли уже около 70 семей"

Средства на строительство фортификаций были выделены полном объеме - Шмыгаль

В Украине в 2022, и в 2023, и в 2024 годах правительством выделялись деньги на строительство соответствующих фортификаций.

Война •   •  6786 просмотра
Средства на строительство фортификаций были выделены полном объеме - Шмыгаль

Ограничения на карточные переводы не ограничат работу волонтеров - НБУ

Национальный банк Украины планирует ограничить карточные переводы и ввести лимиты в 100 000 гривен и 30 транзакций в месяц для исходящих P2P-переводов, но это никоим образом не повлияет на волонтеров, и регулятор обсудит все аспекты с волонтерами и внесет поправки в случае необходимости.

Экономика •   •  5078 просмотра
Ограничения на карточные переводы не ограничат работу волонтеров - НБУ

Укргаздобыча незаконно объявила уже третьи торги на одну и ту же трубу - эксперт по вопросам энергетики

Государственная компания "Укргаздобыча" неоднократно объявляла тендеры на закупку обсадных труб, чтобы не допустить победы американской компании Vorex, нарушая при этом законодательство и судебные решения.

Экономика •   •  6032 просмотра
Укргаздобыча незаконно объявила уже третьи торги на одну и ту же трубу - эксперт по вопросам энергетики

россияне оснащают свои дроны-разведчики "Альбатрос М5" японскими видеокамерами: что известно

россияне оснащают свои разведывательные беспилотники «Альбатрос М5» японскими видеокамерами Sony для аэрофотосъемки и корректировки артиллерии.

Война •   •  6662 просмотра
россияне оснащают свои дроны-разведчики "Альбатрос М5" японскими видеокамерами: что известно

Шмыгаль сказал, сколько Украина ожидает от ЕС, МВФ и США в этом году

В этом году Украина ожидает получить 16 миллиардов евро от ЕС по программе «Ukraine Facility» и 4,5 миллиардов долларов от МВФ и почти 8 млрд долларов - от США.

Экономика •   •  6789 просмотра
Шмыгаль сказал, сколько Украина ожидает от ЕС, МВФ и США в этом году

Президента Чехии выписали из больницы после аварии на мотоцикле

Президент Чехии Петр Павел был выписан из больницы после того, как получил незначительные травмы в результате падения с мотоцикла на низкой скорости во время практики езды по бездорожью.

Новости Мира •   •  6230 просмотра
Президента Чехии выписали из больницы после аварии на мотоцикле

Позволит существенно улучшить ситуацию на рынке электроэнергии и решить вопрос долгов: Кабмин утвердил законопроект

Кабинет Министров одобрил законопроект по улучшению ситуации на рынке электроэнергии и урегулированию задолженности на балансирующем рынке путем создания специальных счетов для различных субъектов для обеспечения приемлемого уровня платежей, уменьшения задолженности перед "Укрэнерго" и повышения стабильности работы энергосистемы.

Экономика •   •  6836 просмотра
Позволит существенно улучшить ситуацию на рынке электроэнергии и решить вопрос долгов: Кабмин утвердил законопроект

Силы обороны остановили войска рф на Харьковщине и проводят контрнаступательные действия

Украинские войска остановили наступление российских войск на Харьковском направлении и проводят контрнаступательные операции, нанося оккупантам значительные потери.

Война •   •  6364 просмотра
Силы обороны остановили войска рф на Харьковщине и проводят контрнаступательные действия

"Желтый" уровень опасности: украинцев предупредили о грозах со шквалами

Грозы со шквалами 15-20 м/с ожидаются в большинстве западных, центральных, южных и Житомирской областях Украины до конца суток, сообщает Украинский гидрометцентр.

Общество •   •  5570 просмотра
"Желтый" уровень опасности: украинцев предупредили о грозах со шквалами