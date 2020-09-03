С лозунгом "Слава Украине": в УАФ показали, как печатаются футболки для сборной к игре со Швейцарией
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Украинская ассоциация футбола открыла закулисье подготовки игровой формы национальной сборной на игру "Украина - Швейцария", передает УНН со ссылкой на сообщение ассоциации в Facebook.
За кулисы главной команды страны заглянул посол УАФ Артем Гагарин. Он увидел и снял, как печатается форма для украинских футболистов.
На каждую игру для сборной Украины печатается индивидуальная форма. Номера для сборной также разрабатываются индивидуально. Это эксклюзивный дизайн, который украшает фирменный трезубец.
Гагарин также продемонстрировал, как на форме "появляется" лозунг-оберег сборной "Слава Украине!".
Как писал УНН, первый матч Лиги наций "Украина - Швейцария" состоится сегодня, 3 сентября, во Львове. Начало в 21:45.