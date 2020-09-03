Із гаслом "Слава Україні": в УАФ показали, як друкуються футболки для збірної до гри зі Швейцарією
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Українська асоціація футболу відкрила залаштунки підготовки ігрової форми національної збірної на гру “Україна — Швейцарія”, передає УНН із посиланням на повідомлення асоціації у Facebook.
За лаштунками головної команди країни зазирнув амбасадор УАФ Артем Гагарін. Він побачив та зафільмував, як друкується форма для українських футболістів.
На кожну гру для збірної України друкується індивідуальна форма. Номери для збірної також розробляються індивідуально. Це ексклюзивний дизайн, який прикрашає фірмовий тризуб.
Гагарін також продемонстрував, як на формі “з'являється” гасло-оберіг збірної "Слава Україні!".
Як писав УНН, перший матч Ліги націй "Україна - Швейцарія" відбудеться сьогодні , 3 вересня, у Львові. Початок о 21:45.