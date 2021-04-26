Ивченко рассказал о большом потенциале инвестиций небольших иностранных компаний в агросферу Украины

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Член аграрного комитета ВР, народный депутат Вадим Ивченко считает, что в иностранных инвестициях в Украину стоит рассчитывать не только на крупные международные корпорации, но и на мелкие иностранные предприятия. В своем материале для Kyiv Post народный депутат рассказал о том, какие перспективы для Украины могут иметь инвестиции со стороны небольших независимых иностранных инвесторов.