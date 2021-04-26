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Ивченко рассказал о большом потенциале инвестиций небольших иностранных компаний в агросферу Украины

Ивченко рассказал о большом потенциале инвестиций небольших иностранных компаний в агросферу Украины

Киев  •  УНН

 • 12461 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Член аграрного комитета ВР, народный депутат Вадим Ивченко считает, что в иностранных инвестициях в Украину стоит рассчитывать не только на крупные международные корпорации, но и на мелкие иностранные предприятия. В своем материале для Kyiv Post народный депутат рассказал о том, какие перспективы для Украины могут иметь инвестиции со стороны небольших независимых иностранных инвесторов.

Цитата:

"Важно отметить, что мы не должны концентрироваться исключительно на гигантах, которые сейчас доминируют в мировой агроэкономике. Участие частных инвесторов и мелких предприятий является не менее важным фактором для общего успеха финансовой системы страны. Могу подтвердить этот факт, поскольку наряду с крупными международными корпорациями я также помог многим независимым иностранным инвесторам выйти на наш рынок. Одним из моих последних проектов были сотрудничество с предприятием Саудовской Аравии "Fas Energy Group", а также китайским "Power Group" в разработке огромной солнечной энергетической установки в Украине. Кроме того, я сейчас помогаю международному фонду в реализации проектов по переработке отходов, установлении биоэтаноловых установок, ветровых электростанций и солнечных энергетических установок в Украине", - пишет Ивченко.

Детали

Нардеп объясняет, что такие проекты инвестиционного сотрудничества являются не только залогом экономического развития Украины, но и помогают улучшить состояние окружающей среды в государстве.

"Более того, я уверен, что если мы сможем превратить сельскохозяйственные отходы на зеленую энергию, мы можем значительно улучшить мировую экологию только за счет собственных усилий", - добавил Ивченко.

В заключение парламентарий подчеркивает, что любые инвестиционные направления сотрудничества Украины со странами Запада возможны лишь при условии лишения влияния олигархии, коррупции и теневых договоренностей в Украине.

"Моей мечтой всегда было построить политический и финансовый мост между Украиной и Западом, и я верю в светлое будущее этого многообещающего партнерства, в котором я имел бы за честь помочь укрепить эти отношения, особенно в ключевой области - в развитии сельскохозяйственного потенциала Украины", - подытожил Вадим Ивченко.

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