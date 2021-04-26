Івченко розповів про великий потенціал інвестицій невеликих іноземних підприємств в агросферу України

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“Важливо зазначити, що ми не повинні концентруватися виключно на гігантах, які зараз домінують у світовій агроекономіці. Участь приватних інвесторів та дрібних підприємств є не менш важливим фактором для загального успіху фінансової системи країни. Можу впевнено підтвердити цей факт, оскільки поряд з великими міжнародними корпораціями я також допоміг багатьом незалежним іноземним інвесторам вийти на наш ринок. Одним із моїх останніх проектів були співпраця з підприємством Саудівськї Аравії "Fas Energy Group“, а також китайським "Power Group“ у галузі розробки величезної сонячної енергетичної установки в Україні. Крім того, я зараз допомагаю міжнародному фонду у реалізації проектів з перероблення відходів, встановлення біоетанолових установок, вітрових електростанцій та сонячних енергетичних установок в Україні”, — пише Івченко.

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Нардеп пояснює, що такі проекти інвестиційного співробітництва є не лише запорукою економічного розвитку України, але й допомагають покращити стан навколишнього середовища в державі.

“Щобільше, я впевнений, що якщо ми зможемо перетворити сільськогосподарські відходи на зелену енергію, ми можемо значно покращити світову екологію лише за рахунок власних зусиль”, — додав Івченко.

На останок парламентар підкреслює, що будь-які інвестиційні напрямки співпраці України з країнами Заходу можливі лише за умови позбавлення впливу олігархії, корупції та тіньових домовленостей в Україні.

“Моєю мрією завжди було побудувати політичний та фінансовий міст між Україною та Заходом, і я вірю у світле майбутнє цього багатообіцяючого партнерства, у якому я мав би за честь допомогти зміцнити ці відносини, особливо у ключовій галузі — в розвитку сільськогосподарського потенціалу України”, — підсумував Вадим Івченко.