Ивченко о Бюро экономической безопасности: очень нужно, но необходимо смотреть, кто там будет работать
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко считает важным шагом создание в Украине Бюро экономической безопасности. Однако парламентарий имеет предостережения по поводу того, каким образом закон о новом органе государственной власти, ответственным за борьбу с экономическими преступлениями, будет выполняться и как будут работать новоназначенные детективы. Это он отметил в эфире телеканала НТН, передает УНН.
Цитата:
"Я поддерживаю законопроект о создании Бюро экономической безопасности. Я поддерживаю также, когда в одном органе должны собраться все экономисты, которые будут расследовать экономические преступления по юридическим и физическим лицам. Это реформаторский закон, прописанный в Соглашении об ассоциации с ЕС по реформе определенных служб. Но как этот закон будет работать, какие будут люди в БЭБ, какие перед ними будут стоять задачи (...) - это будет зависеть уже от власти", - считает Ивченко.
Детали
По словам народного депутата, фракция "Батькивщина" как оппозиция будет следить за деятельностью нового госоргана, чтобы разоблачать возможные нарушения в работе, но БЭБ однозначно нужен.
На вопрос по поводу справедливости колоссального разрыва зарплат детектива БЭБ и, к примеру, учителя, нардеп отметил, что главная проблема заключается в необходимости разработки адекватной единой тарифной сетки.
"Я хочу сказать о самой философии. Давайте создадим единую тарифную сетку, которую привяжем к минимальной зарплате и прожиточному минимуму. И сделаем такие зарплаты, чтобы люди были довольны, чтобы детективы не брали взятки, а показывали результат", - подытожил он.