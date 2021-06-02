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Івченко про Бюро економічної безпеки: дуже потрібне, але необхідно дивитися, хто там працюватиме

Київ • УНН

 • 24471 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Народний депутат від фракції “Батьківщина” Вадим Івченко вважає важливим кроком створення в Україні Бюро економічної безпеки. Однак парламентар має застороги з приводу того, яким чином закон про новий орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами, буде виконуватися і як працюватимуть новопризначені детективи. Це він зазначив у ефірі телеканалу НТН, передає УНН.

Івченко про Бюро економічної безпеки: дуже потрібне, але необхідно дивитися, хто там працюватиме

Цитата:

“Я підтримую законопроект про створення Бюро економічної безпеки. Я підтримую також, коли в одному органі мають зібратися всі економісти, які будуть розслідувати економічні злочини по юридичних і фізичних особах. Це реформаторський закон, прописаний в Угоді про асоціацію з ЄС щодо реформи певних служб. Але як цей закон буде працювати, які будуть люди в БЕБ, які перед ними стоятимуть завдання (...) — це буде залежати вже від влади”, — вважає Івченко.

Деталі

За словами народного депутата, фракція “Батьківщина” як опозиція буде слідкувати за діяльністю новоствореного органу, щоб викривати можливі порушення у роботі, але БЕБ однозначно потрібен.

На запитання з приводу справедливості колосального розриву зарплат детектива БЕБ і, до прикладу, вчителя, нардеп зауважив, що головна проблема полягає у необхідності розробки адекватної єдиної тарифної сітки.

“Я хочу сказати про саму філософію. Давайте створимо єдину тарифну сітку, яку прив’яжемо до мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. І зробимо такі зарплати, щоб люди були вдоволені, щоб детективи не брали хабарі, а показували результат”, — підсумував він.

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