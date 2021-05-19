Ивченко объяснил, как будут работать земельные электронные аукционы и какие проблемы принесут

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"Двухуровневые электронные аукционы означают, что есть первый уровень, который будет за государством, и есть второй уровень - разные площадки. Фактически один и тот же земельный участок может разыгрываться на нескольких площадках и на различных аукционах. Это значит, что мы будем иметь ситуацию, когда ты не будешь видеть, насколько твой конкурент будет поднимать арендную плату. То есть мы привыкли так: кто даст гривну, кто две, кто - десять, а кто тысячу - и мы видим, как рисковать. А это будет как карта - взял и открыл - и сколько ты открыл максимально, такой примерно и будет арендная плата, а ты будешь победителем или нет", - пояснил парламентарий.

Детали

Вадим Ивченко считает, что такой механизм крайне неудобен для фермера.

"Фермер должен четко понимать: если он может дать на несколько гривен больше, значит может. Чтобы не было так, что фермеры могут давать максимальную цену, а будут приходить спекулянты - и давать еще больше. А потом они придут к этому же фермеру и будут требовать от него большую арендную плату, тогда как обрабатывать эту землю будет именно фермер", - отмечает народный депутат.

Именно поэтому, по словам Ивченко, у фракции "Батькивщина" было много поправок и замечаний к законопроекту о земельных электронных аукционах.

"Есть много технических и концептуальных аспектов, которые "Батькивщина" не поддержала. Спросите у общины, хотят ли они, чтобы во львовской общине человек из Харькова выиграл аукцион? Наверное, нет. Были возможности это изменить, но выбрана другая концепция, и я думаю, что многие нардепы даже не углубляются в детали того, что им предлагает аграрный комитет", - резюмировал парламентарий.

Контекст

Верховная Рада на пленарном заседании 18 мая приняла во втором чтении и в целом проект закона № 2195 о продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы. Решение поддержало 272 народных депутата. Всего к проекту закона было подано 776 предложений и поправок. Документ, в частности, предлагает предусмотреть новый порядок продажи и передачи в пользование земельных участков государственной и коммунальной собственности. В частности, речь идет о введении продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них обязательно через электронные аукционы в электронной торговой системе.