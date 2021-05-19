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Івченко пояснив, як працюватимуть земельні електронні аукціони та які проблеми принесуть

Київ • УНН

 • 15963 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Член парламентського аграрного комітету народний депутат Вадим Івчекно пояснив у ефірі телеканалу "Рада", як працюватимуть земельні дворівневі електронні аукціони та які ризики й проблеми ці нововведення породжують для фермерів. Про це повідомляє УНН.

Івченко пояснив, як працюватимуть земельні електронні аукціони та які проблеми принесуть

Цитата:

"Дворівневі електронні аукціони означають, що є перший рівень, який буде за державою, і є другий рівень – різні площадки. Фактично одна і та сама земельна ділянка може розігруватися на кількох площадках і на різних аукціонах. Це означає, що ми будемо мати ситуацію, коли ти не будеш бачити, на скільки твій конкурент буде підіймати орендну плату. Тобто ми звикли так: хто дасть гривню, хто дві, хто – десять, а хто тисячу – і ми бачимо, як ризикувати. А це буде як карта – взяв і відкрив – і скільки ти відкрив максимально, такою приблизно і буде орендна плата, а ти будеш переможцем або ні", - пояснив парламентар.

Деталі

Вадим Івченко вважає, що такий механізм вкрай не зручний для фермера.

"Фермер має чітко розуміти: якщо він може дати на кілька гривень більше, значить може. Щоб не було так, що фермери можуть давати максимальну ціну, а будуть приходити спекулянти – і даватимуть ще більше. А вже потім вони прийдуть до цього ж фермера і вимагатимуть від нього більшу орендну плату, тоді як обробляти цю землю буде саме фермер", - зауважує народний депутат.

Саме тому, за словами Івченка, у фракції "Батьківщина" було багато правок і зауважень до законопроєкту щодо земельних електронних аукціонів.

"Є багато технічних і концептуальних нюансів, які "Батьківщина" не підтримала. Запитайте у громади, чи хочуть вони, щоб у львівській громаді людина із Харкова виграла аукціон? Напевно, ні. Були можливості це змінити, але обрана інша концепція, і я думаю, що багато нардепів навіть не вдається в деталі того, що їм пропонує аграрний комітет", - резюмував парламентар.

Контекст

Верховна Рада на пленарному засіданні 18 травня ухвалила в другому читанні та в цілому проект закону № 2195 щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони. Рішення підтримало 272 народних депутати. Всього до проекту закону було подано 776 пропозицій та поправок. Документ, зокрема, пропонує передбачити новий порядок продажу та передачі в користування земельних ділянок державної та комунальної власності. Зокрема, йдеться про запровадження продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них обов’язково через електронні аукціони в електронній торговій системі.

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