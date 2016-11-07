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15 марта, 19:03 • 112290 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158306 просмотра

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Ивано-Франковский депутат-коррупционер в очередной раз не явился в суд

Ивано-Франковский депутат-коррупционер в очередной раз не явился в суд

Киев • УНН

 • 10741 просмотра

ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сегодня, 7 ноября, в Ивано-Франковском городском суде в очередной раз не смогли рассмотреть дело депутата городского совета Василия Скиданчука, который в очередной раз не явился в суд, передает корреспондент УНН.

На этот раз защита подсудимого, обвиняемого в нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, объяснила его отсутствие пребыванием подзащитного в Тернополе, где он, по словам адвоката, находится в командировке. Также защитник правонарушителя предоставил суду копию приказа о командировке.

Отметим, что это уже не первая неявка В.Скиданчука в суд, как и его партнера по обвинению депутата Ивано-Франковского ГС В.Синишина. Свое отсутствие на каждом из заседаний подсудимые аргументируют или неудовлетворительным состоянием здоровья, или срочными командировками.

Следующее заседание по этому делу состоится 2 декабря. Стоит отметить, что судья попросила обеспечить явку не только обвиняемого но и свидетелей, поскольку направленные им повестки возвращаются.

Напомним, что В.Синишин и В.Скиданчук, находясь в штате коммунального предприятия "ЕРЦ", зарегистрировали две фирмы, которые получали подряды от этого же коммунального предприятия за бюджетные средства. Всего на оба предприятия было заключено более 40 договоров на выполнение ремонтных работ на сумму свыше 600 тыс. грн.

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