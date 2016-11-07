Івано-Франківський депутат-корупціонер вкотре не з'явився на суд
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 7 листопада. УНН. Сьогодні, 7 листопада, в Івано-Франківському міському суді вкотре не змогли розглянути справу депутата міської ради Василя Скиданчука, який в черговий раз не з’явився в суд, передає кореспондент УНН.
Цього разу захист підсудного, якого звинувачують в порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, пояснив його відсутність перебуванням підзахисного у Тернополі, де той, за словами адвоката, перебуває у відрядженні. Також захисник правопорушника надав суду копію наказу про відрядження.
Зазначимо, що це вже не перша неявка В.Скиданчука до суду, як і його партнера по обвинуваченню, депутата Івано-Франківської МР В.Синишина. Свою тенденційну відсутність на кожному із засідань підсудні аргументують або ж незадовільним станом здоров’я, або ж терміновими відрядженнями.
Наступне засідання по цій справі відбудеться 2 грудня. Варто зазначити, що суддя попросила забезпечити явку не лише обвинуваченого але і свідків, оскільки направлені їм повістки повертаються.
Нагадаємо, що В.Синишин і В.Скиданчук, перебуваючи в штаті комунального підприємства “ЄРЦ”, зареєстрували дві фірми, які отримували підряди від цього ж комунального підприємства за бюджетні кошти. Загалом на обидва підприємства було укладено понад 40 договорів на виконання ремонтних робіт на суму понад 600 тис. грн.