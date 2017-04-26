Иванка Трамп отрицает свое влияние на решение отца атаковать Сирию
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Дочь и помощница президента США Иванка Трамп опровергла информацию о ее влиянии на решение отца о ракетном ударе по авиабазе в Сирии, передает УНН со ссылкой на АВС News.
По ее словам, “это ложная интерпретация” и говорить об этом некорректно.
“Лидер страны не может принимать решения, основываясь на эмоциях. Его решение было принято после получения точной информации и согласовано на всех уровнях”, - сказала И.Трамп во время встречи с журналистами в Берлине.
Она отметила, что гордится действиями своего отца, которые стали понятным и решительным ответом тем, кто использовал химическое оружие в Сирии.
В то же время И.Трамп призналась, что пережила потрясение, увидев снимки пострадавших от химической атаки.
“Я думаю, человеку очень трудно смотреть на те кадры, которые мы увидели, и не испытать глубокого потрясения”, — сказала она.
Ранее брат И.Трамп Эрик рассказал в интервью “The Daily Telegraph”, что “убитая горем и возмущенная” Иванка повлияла на решение президента США нанести удар на авиабазе в Сирии.
Напомним, 7 апреля американские корабли выпустили 59 крылатых ракет по военному аэродрому в Сирии, с которого, как утверждают в Вашингтоне, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб.