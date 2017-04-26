Іванка Трамп заперечила свій вплив на рішення батька атакувати Сирію

За її словами, “це помилкова інтерпретація” і говорити про таке некоректно.

“Лідер країни не може ухвалювати рішення на основі емоцій. Його рішення було прийняте після отримання точної інформації і погоджене на всіх рівнях”, — сказала І.Трамп під час зустрічі з журналістами в Берліні.

Вона зазначила, що пишається діями свого батька, які стали зрозумілою і рішучою відповіддю тим, хто використовував хімічну зброю в Сирії.

Водночас І.Трамп зізналася, що пережила потрясіння, побачивши знімки постраждалих від хімічної атаки.



“Я думаю, людині дуже важко дивитися на ті кадри, які ми побачили, і не відчути найглибшого потрясіння”, — сказала вона.

Раніше брат І.Трамп Ерік розповів в інтерв’ю “The Daily Telegraph”, що “вбита горем і обурена” Іванка вплинула на рішення президента США завдати ударів на авіабазі в Сирії.

Нагадаємо, 7 квітня американські кораблі випустили 59 крилатих ракет по військовому аеродрому в Сирії, з якого, як стверджують у Вашингтоні, вилетіли літаки, що здійснили хімічну атаку в провінції Ідліб.