Итальянские депутаты направили запрос правительству относительно "представительства ДНР" в Турине

КИЕВ. 16 января. УНН. Группа итальянских депутатов от правящей Демократической партии направила парламентский запрос в правительство с требованием официально отреагировать на деятельность так называемого "представительства ДНР в Италии", об открытии которого в Турине объявили в прошлом месяце. Свою инициативу депутаты-левоцентристы обнародовали 16 января на пресс-конференции в Турине, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".