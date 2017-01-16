Итальянские депутаты направили запрос правительству относительно "представительства ДНР" в Турине
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Группа итальянских депутатов от правящей Демократической партии направила парламентский запрос в правительство с требованием официально отреагировать на деятельность так называемого "представительства ДНР в Италии", об открытии которого в Турине объявили в прошлом месяце. Свою инициативу депутаты-левоцентристы обнародовали 16 января на пресс-конференции в Турине, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Как пишет издание, в запросе к премьер-министру Италии, МИД и МВД парламентарии требуют ответа, открытие "представительства" "ДНР" не противоречит ли внешней политике Италии и ЕС и какие меры будет принимать правительство.
"Это не вопрос местного уровня - это дело национального масштаба, - заявил на пресс-конференции депутат Умберто ДьОттавио, один из шести подписантов запроса.
"Следует противостоять фашистскому национализму, который представляет так называемая "республика Донбасс". Мы будем оказывать давление пока итальянское правительство, созданное месяц назад, не осудит инициативу Маурицио Маррон (координатор псевдо представительства "ДНР" в Турине - ред.) ", - добавил ДьОттавио.
По информации СМИ, в Италии вместе с представителями Демократической партии деятельности "центра ДНР" противостоит также Радикальная партия и итальянская редакция сайта Stop Fake. "Пророссийские силы попытались ранее создать подобный орган в Чехии, но чешское правительство поставило их на место. К сожалению, итальянское правительство выбрало выжидательную позицию, и мы уверены: благодаря парламентскому запросу правительство прояснит ситуацию", - отметил представитель итальянских радикалов И.Бони.
Напомним, 14 декабря 2016 в Турине состоялось открытие так называемого "представительства ДНР в Италии" , которое действует при зарегистрированной неправительственной структуре - фонда "Магеллан". Основатели "консульства ДНР" в Италии - активисты правых партий - заявили, что цель организации - через дипломатические и институциональные каналы в Италии "содействовать международному признанию ДНР".
Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин назвал открытие в Турине "представительства ДНР" провокацией, которую осуществили несколько граждан Италии. По данным дипломатов, на территории Италии юридически не зарегистрировано ни одно "представительство "группировки "ДНР". Это подтвердили 16 декабря Радио Свобода украинские дипломаты в Риме.