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ISW: российские захватчики вынуждены полагаться на плохо организованные временные формирования

ISW: российские захватчики вынуждены полагаться на плохо организованные временные формирования

Киев • УНН

 • 688224 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Российские военные вынуждены полагаться на плохо подготовленные и организованные временные формирования после того, как им фактически пришлось отказаться от концепции батальонно-тактических групп. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), передает УНН.

 

 

ISW отмечает: министерство обороны Великобритании сообщило, что российские силы, вероятно, прекратили развертывание батальонно-тактических групп в последние три месяца, поскольку такие группы показали свою неэффективность в боях в Украине.

По оценкам Института, начиная с апреля, российские батальонно-тактические группы деградировали после неудачных наступательных операций, включая атаки на Киев, Мариуполь, Северодонецк и Лисичанск. В ISW говорят, что дальнейшие усилия по реконструкции этих БТГ для восстановления их боевой мощи потерпели неудачу.

Аналитики добавляют, что после неудач, российские военные, вероятно, бросили свои оставшиеся силы и новый личный состав, включая мобилизованные, в плохо подготовленные, оснащенные и организованные временные формирования с низким моральным духом и дисциплиной.

Кроме этого, Институт изучения войны отмечает, что способ, которым российские военные сформировали новые структуры путем расформирования доктринальных батальонов, полков и бригад, вероятно, лишили россиян возможности вернуться к концепции БТГ, а потому теперь российские захватчики вынуждены полагаться на временные формирования , в которые вовлекаются мобилизованные.

Ключевые выводы ISW:

· Российские войска добились незначительных успехов в районе Бахмута 29 ноября, но вряд ли они продвинулись вперед с той скоростью, о которой заявляют российские источники.

· Министерство обороны Великобритании сообщило, что российские силы, вероятно, прекратили развертывание батальонных тактических групп в течение последних трех месяцев, что подтверждает предварительные оценки ISW.

· Украинские войска продолжали контрнаступательные операции вокруг Сватового и Кременной.

· Оккупанты продолжали ограниченные наземные атаки к западу от Кременной с целью восстановления утраченных позиций.

· Российские войска проводили наземные обстрелы вблизи Северска и Авдеевки, а также на западе Донецкой области.

· Россияне продолжали укреплять оборонительные позиции на востоке Херсонской области, в то время как украинские войска продолжали наносить удары по скоплениям российских войск на юге Украины.

· Оккупанты продолжали бороться с устаревшей техникой и нехваткой собственных кадров на фоне официальных действий, свидетельствующих о вероятной второй волне мобилизации.

· Независимое расследование выявило, что россия, вероятно, перевезла тысячи украинских заключенных в рф после вывода войск с западного берега Херсонской области.

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