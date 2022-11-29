ISW: окупанти найближчим часом можуть завдати нової хвилі ракетних ударів по Україні

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Інститут навів попередження президента України Володимира Зеленського, зроблене у його відеозверненні від 27 листопада щодо нових ворожих атак.

У ISW також навели заяву речниці Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк про те, що 28 листопада у Чорному морі заступив на бойове чергування додатковий російський ракетоносій, що є ще одним доказом підготовки до відновлення хвилі масованих ракетних ударів протягом наступного тижня.

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"Однак через продовження деградації ракетного арсеналу рф у ході попередніх ударів цілком ймовірно, що росія прагне підтримувати, а не ескалувати темпи обстрілів", - пише ISW.

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