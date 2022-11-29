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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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ISW: окупанти найближчим часом можуть завдати нової хвилі ракетних ударів по Україні

ISW: окупанти найближчим часом можуть завдати нової хвилі ракетних ударів по Україні

Київ • УНН

 • 878929 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Російські загарбники можуть завдати нових ракетних ударів по Україні найближчим часом, але, як пише Інститут вивчення війни (ISW), такі дії агресора спрямовані тільки на продовження останніх темпів обстрілів, а не на їхню ескалацію, передає УНН.

Деталі

Інститут навів попередження президента України Володимира Зеленського, зроблене у його відеозверненні від 27 листопада щодо нових ворожих атак.

У ISW також навели заяву речниці Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк про те, що 28 листопада у Чорному морі заступив на бойове чергування додатковий російський ракетоносій, що є ще одним доказом підготовки до відновлення хвилі масованих ракетних ударів протягом наступного тижня.

Цитата

"Однак через продовження деградації ракетного арсеналу рф у ході попередніх ударів цілком ймовірно, що росія прагне підтримувати, а не ескалувати темпи обстрілів", - пише ISW.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Росіяни сприймають перспективу українського контрнаступу через Дніпро як серйозну загрозу — ISW

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