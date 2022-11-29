ISW: окупанти найближчим часом можуть завдати нової хвилі ракетних ударів по Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Російські загарбники можуть завдати нових ракетних ударів по Україні найближчим часом, але, як пише Інститут вивчення війни (ISW), такі дії агресора спрямовані тільки на продовження останніх темпів обстрілів, а не на їхню ескалацію, передає УНН.
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Інститут навів попередження президента України Володимира Зеленського, зроблене у його відеозверненні від 27 листопада щодо нових ворожих атак.
У ISW також навели заяву речниці Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк про те, що 28 листопада у Чорному морі заступив на бойове чергування додатковий російський ракетоносій, що є ще одним доказом підготовки до відновлення хвилі масованих ракетних ударів протягом наступного тижня.
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"Однак через продовження деградації ракетного арсеналу рф у ході попередніх ударів цілком ймовірно, що росія прагне підтримувати, а не ескалувати темпи обстрілів", - пише ISW.
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