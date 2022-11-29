ISW: оккупанты в ближайшее время могут нанести новую волну ракетных ударов по Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Российские захватчики могут нанести новые ракетные удары по Украине в ближайшее время, но, как пишет Институт изучения войны (ISW), такие действия агрессора направлены только на продолжение последних темпов обстрелов, а не на их эскалацию, передает УНН.
Детали
Институт привел предупреждение президента Украины Владимира Зеленского, сделанное в его видеообращении от 27 ноября о новых вражеских атаках.
В ISW также привели заявление спикера Оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк о том, что 28 ноября в Черном море заступил на боевое дежурство дополнительный российский ракетоноситель, являющийся еще одним доказательством подготовки к восстановлению волны массированных ракетных ударов в течение следующей недели.
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"Однако из-за продолжения деградации ракетного арсенала рф в ходе предварительных ударов по всей вероятности, что россия стремится поддерживать, а не эскалировать темпы обстрелов", - пишет ISW.
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