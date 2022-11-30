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ISW: російські загарбники змушені покладатися на погано організовані тимчасові формування

ISW: російські загарбники змушені покладатися на погано організовані тимчасові формування

Київ • УНН

 • 688225 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Російські військові змушені покладатися на погано підготовлені та організовані тимчасові формування після того, як їм фактично довелося відмовитись від концепції батальйонно-тактичних груп. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), передає УНН.

 

Деталі 

ISW наголошує: міністерство оборони Великої Британії повідомило, що російські сили, ймовірно, припинили розгортання батальйонно-тактичних груп в останні три місяці, оскільки такі групи показали свою неефективність в боях в Україні.

За оцінками Інституту, починаючи з квітня, російські батальйонно-тактичні групи деградували після невдалих наступальних операцій, включаючи атаки на Київ, Маріуполь, Сєвєродонецьк і Лисичанськ. В ISW кажуть, що подальші зусилля з реконструкції цих БТГ для відновлення їхньої бойової потужності зазнали невдач.

Аналітики додають, що після невдач, російські військові, ймовірно, кинули свої сили, які залишилися, та новий особовий склад, включаючи мобілізованих, у погано підготовлені, оснащені та організовані тимчасові формування з низьким моральним духом і дисципліною.

Крім цього, Інститут вивчення війни зазначає, що спосіб, в який російські військові сформували нові структури шляхом розформування доктринальних батальйонів, полків і бригад, ймовірно, позбавили росіян можливості повернутися до концепції БТГ, а тому тепер російські загарбники змушені покладатися на тимчасові формування, в які залучаються мобілізовані.

Ключові висновки ISW:

· Російські війська досягли незначних успіхів у районі Бахмута 29 листопада, але навряд чи вони просунулися вперед з тією швидкістю, про яку заявляють російські джерела.

· Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що російські сили, ймовірно, припинили розгортання батальйонних тактичних груп протягом останніх трьох місяців, що підтверджує попередні оцінки ISW.

· Українські війська продовжували контрнаступальні операції навколо Сватового та Кремінної.

· Окупанти продовжували обмежені наземні атаки на захід від Кремінної з метою відновлення втрачених позицій.

· Російські війська проводили наземні обстріли поблизу Сіверська та Авдіївки, а також на заході Донецької області.

· Росіяни продовжували зміцнювати оборонні позиції на сході Херсонської області, в той час як українські війська продовжували наносити удари по скупченнях російських військ на півдні України.

· Окупанти продовжували боротися із застарілою технікою та нестачею власних кадрів на тлі офіційних дій, що свідчать про ймовірну другу хвилю мобілізації.

· Незалежне розслідування виявило, що росія, ймовірно, перевезла тисячі українських ув'язнених до рф після виведення військ із західного берега Херсонської області.

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