История баварского автопорома: спецрепортаж УНН из музея BMW
Киев • УНН
МЮНХЕН - КИЕВ. 9 декабря. УНН. Музей БМВ (BMW Museum) расположен в Мюнхене, Германия возле здания штаб-квартиры BMW. Корреспондент УНН побывал в музее, где демонстрируют исторические экспонаты и новинки баварского автопрома.
В музее представлена экспозиция автомобилей и мотоциклов BMW за всю историю марки. Основан он в 1972 году.
Музей демонстрирует техническое развитие BMW на протяжении всей истории компании. Тут представлены двигатели и турбины, самолеты, мотоциклы и транспортные средства во множестве возможных вариаций. Представлены тут и концепткары последних 20 лет.
В музее представлена история развития автопромышленности начиная с 1910-х годов и до наших дней.
Тут представлены седаны, родстеры, купе, легковой автомобиль Isetta особо малого класса, который приобрел широкую известность как автомобиль-пузырь благодаря форме яйца и окнам-пузырям.