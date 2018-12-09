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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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История баварского автопорома: спецрепортаж УНН из музея BMW

Киев • УНН

 • 56617 просмотра

МЮНХЕН - КИЕВ. 9 декабря. УНН. Музей БМВ (BMW Museum) расположен в Мюнхене, Германия возле здания штаб-квартиры BMW. Корреспондент УНН побывал в музее, где демонстрируют исторические экспонаты и новинки баварского автопрома.

История баварского автопорома: спецрепортаж УНН из музея BMW

В музее представлена экспозиция автомобилей и мотоциклов BMW за всю историю марки. Основан он в 1972 году.
Музей демонстрирует техническое развитие BMW на протяжении всей истории компании. Тут представлены двигатели и турбины, самолеты, мотоциклы и транспортные средства во множестве возможных вариаций. Представлены тут и концепткары последних 20 лет.

В музее представлена история развития автопромышленности начиная с 1910-х годов и до наших дней.

Тут представлены седаны, родстеры, купе, легковой автомобиль Isetta особо малого класса, который приобрел широкую известность как автомобиль-пузырь благодаря форме яйца и окнам-пузырям.

Украинские Национальные Новости

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